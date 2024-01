I nerazzurri sono piuttosto tranquilli in queste ultime ore di mercato: tutto quello (poco) che doveva essere fatto è stato portato a termine.

L’Inter vive serenamente queste ultime ore di mercato che per molte altre squadre sono invece piuttosto frenetiche: i dirigenti sono concentrati soprattuto su alcune uscite di contorno e sulla pianificazione della prossima stagione.

Emil Audero

In uscita

In attesa di capire se si riuscirà a vendere Sensi con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto che sicuramente non verrà rinnovato, sono pressoché certi altri 3 addii a giugno, lo fa notare Tuttosport. Alexis Sanchez e Davy Klaassen non vedranno rinnovati i loro contratti in scadenza la prossima estate: per il cileno probabilmente sarà l’ultimo anno in Europa, è molto richiesto in Arabia Saudita ma finora ha rifiutato tutte le offerte per prepararsi al meglio alla Coppa America e magari arricchire il palmares. L’olandese gioca pochissimo ed è ai margini tuttora; appare segnato il futuro in nerazzurro anche di Juan Cuadrado visto che Tajon Buchanan è stato acquistato a titolo definitivo.

Estate tranquilla in entrata

È chiaro che ogni previsione è prematura riguardo la prossima sessione estiva ma ci si aspetta che sia molto diversa dalla scorsa per l’Inter: i nerazzurri cambiarono ben 12 elementi della rosa, la prossima estate i colpi dovrebbero essere molti meno. Marotta e Ausilio dovrebbero offrire un rinnovo al portiere Raffaele Di Gennaro per motivi di importanza nello spogliatoio e di lista Champions; difficile il riscatto di Emil Audero dalla Sampdoria anche perché Musso (stimato dal direttore sportivo) costerebbe più o meno la stessa cifra.

L'articolo Inter: praticamente certi 3 addii a giugno, si vuole evitare la rivoluzione della passata stagione proviene da Notizie Inter.

