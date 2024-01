Il nuovo esterno destro nerazzurro ancora non ha giocato neanche un minuto seppur venga segnalato essere in perfette condizioni fisiche.

L’unico colpo di mercato in entrata della sessione invernale dell’Inter è Tajon Buchanan: l’esterno canadese è arrivato dal Club Brugge per 7 milioni di euro più 3 di bonus e ha firmato un contratto fino al 2028 che prevede uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno.

Il retroscena

La trattativa è durata poco meno di una settimana anche se un investimento a gennaio inizialmente i nerazzurri non lo avevano messo in preventivo: l’infortunio di Cuadrado, operato al tendine d’Achille, tornerà non prima di marzo, ha creato un buco nella rosa. Tuttosport svela un retroscena: da Appiano Gentile filtra che i dati fisici del nuovo arrivato siano molto positivi. Del resto Buchanan ha giocato praticamente sempre fino a quando non è iniziata la negoziazione tra i due club: l’ultima sua gara ufficiale risale al 10 dicembre.

Juan Cuadrado

I motivi del mancato utilizzo

Il canadese in questa stagione ha occupato perlopiù la posizione di terzino destro di una difesa a 4 ma in passato ha dimostrato di poter ricoprire anche il ruolo di quinto, lui che nasce come ala d’attacco. In 20 presenze nel campionato belga in questa stagione ha comunque numeri non da difensore dato che ha realizzato 3 goal e 4 assist. Il quotidiano piemontese spiega che Inzaghi non lo ha ancora schierato per motivi di ambientamento sia tattico che linguistico. Buchanan sta studiando i movimenti che un esterno destro deve fare in campo e sta cercando di imparare l’italiano il più velocemente possibile.

