Il Milan da il via libera alla cessione di Ballo-Touré ma c’è ancora un intoppo da superare. Ecco il problema e la possibile soluzione.

Nel frenetico mondo del calciomercato, dove le strategie e le mosse possono cambiare destino ai giocatori quasi da un momento all’altro, il destino di Fodé Ballo-Touré potrebbe subire una nuova svolta. Tra le mura del Milan, è maturata la possibilità che il difensore lasci il club per accasarsi altrove, con il Besiktas che appare come una probabile destinazione. Questo scenario emerge in un contesto in cui i mercati calcistici di alcuni Paesi sono ancora aperti, alimentando speculazioni e negoziati fino all’ultimo.

Via libera dal Milan

Il Milan – scrive Nicolò Schira – ha dato il via libera alla cessione di Ballo-Touré. Il terzino è sempre più ai margini della rosa di Fonseca e il Milan sarebbe ben lieto di allegerire il bilancio dal suo stipendio. L’accordo con il club turco è praticamente fatto, non c’è più nulla di cui discutere in attesa della consueta firma. Tutto bene se non fosse per l’ennesimo intoppo che potrebbe far saltare tutto. Nicolò Schira riporta infatti di un clamoroso colpo di scena.

Ballo-Touré prende tempo

Sembra un copione già vissuto e una storia già vista. La cessione di Ballo-Touré è molto più complicata di quanto dovrebbe essere. Nonostante l’accordo tra i due club, spiega Schira, il giocatore ha chiesto qualche ora per riflettere sulla proposta. Già nel corso dell’estate era successo che il giocatore facesse saltare trattative per cui il Milan aveva già dato il via libera. A ore si attende la risposta definitiva.

#Besiktas have offered a contract until 2027 to Fodè #BalloTourè, who is not in #ACMilan’s Plans. #Milan have already given the green light to close the deal; while the left fullback had asked some hours to evaluate the bid and he will give a final answer today. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2024

