La Curva Sud, tramite i propri canali social, ha esternato tutto il proprio malcontento per l’inizio della stagione, annunciando contestazione.

E’ la vigilia di Milan-Venezia ma sembra essere quella di Milan-Genoa dello scorso 5 maggio. Aria pesante, contestazione evidente e scoramento serpeggiante tra i tifosi. Il clima non è quello dei migliori considerando che siamo solo alla quarta giornata di campionato e il nemmeno a metà settembre. Il Milan è chiamato a delle risposte ma, nel frattempo, la Curva Sud fa sentire forte il proprio grido con delle parole che avranno l’effetto di un vero tsunami sul mondo rossonero.

Il comunicato della Curva Sud

“L’inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d’ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione! Con il Milan sempre nel cuore!“.

Paulo Fonseca

Fonseca ha parlato di scudetto ma…

Fonseca in conferenza stampa ha ribadito che l’obiettivo della stagione suo e della squadra sia lo scudetto. Parole forti, soprattutto perché scandite in un momento in cui la fiducia attorno al Milan è decisamente ai minimi storici. Occorre passare in fretta dalle parole ai fatti. Il trittico di San Siro contro Venezia, Liverpool e Inter è il momento giusto per invertire la rotta.

