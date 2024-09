Secondo il supercomputer di Opta, il Milan avrebbe chance quasi pari zero di arrivare in finale e vincere la Champions. Ecco i dati.

Il mondo del calcio si accende nuovamente di passione e attesa con l’avvicinarsi dell’edizione 2024-25 della Champions League, un torneo che, come annunciato, presenterà una formula rinnovata. Quest’anno, invece del consueto girone all’italiana, ci sarà una classifica unica a determinare chi avanzerà alla fase ad eliminazione diretta. Tra le squadre partecipanti, il Milan si appresta a dare il via al suo cammino europeo contro il temuto Liverpool. Tuttavia, secondo le analisi di Opta Predictor, le speranze del club rossonero di trionfare in questa prestigiosa competizione appaiono piuttosto esigue.

Il Muro da Scalare per il Milan

Il supercomputer di Opta, famoso per le sue analisi basate sull’elaborazione di migliaia di dati sportivi, ha delineato uno scenario in cui il Milan si trova ad affrontare una sfida imponente. Le percentuali di vittoria attribuite ai rossoneri sono decisamente basse, relegando la squadra a una delle posizioni più umili nella gerarchia delle probabilità di successo.

Champions League

Il Dominio di City e Real Madrid

In cima alla lista delle previsioni, il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid si disputano il ruolo di favoriti per la vittoria finale. Con una probabilità del 25,3% e del 18,2% rispettivamente, questi club si confermano come i colossi da battere. L’Inter, un’altra italiana in competizione, si colloca a una distanza rispettabile, con un’ancora promettente probabilità del 10,9% di portarsi a casa il trofeo.

La Corsa delle italiane

Oltre ai nerazzurri, altre squadre italiane cercano di farsi strada in questa edizione della Champions League, sebbene con aspettative più modeste. L’Atalanta e la Juventus si trovano dietro nell’ordine, con percentuali che riflettono le difficoltà intrinseche nel competere ad alti livelli europei – rispettivamente all’1,7% e all’1,1%. Il Milan, tuttavia, si trova ancor più indietro, una posizione che ne riflette le scarse probabilità di successo. Opta infatti da ai rossonero il solo 0,9% di vincere, l’1,4% di arrivare in finale ( 5,2% in semifinale, e16,6% ai quarti di finale).

Ottimismo contro Realtà

Mentre i numeri potrebbero sembrare scoraggianti, il calcio è noto per le sue imprevedibili dinamiche e sorprese. La Champions League, con la sua lunga storia di epiche rimonte e risultati a sorpresa, resta un palcoscenico dove tutto può succedere. I tifosi del Milan, così come quelli di tutte le squadre, si aggrappano alla speranza di poter assistere a un’impresa memorabile. Resta da vedere se i rossoneri riusciranno a sfidare le previsioni e a intraprendere un percorso glorioso all’interno di questa nuova ed entusiasmante edizione della Champions League.

