L’ex estremo difensore Marco Ballotta ha detto la sua sulla stagione che sta per cominciare.

Ci siamo quasi: fra 9 giorni il pallone comincerà nuovamente a rotolare in campo ed è già tempo dei primi pronostici. Molti addetti ai lavori vedono l’Inter ancora favorita per la vittoria della prossima Serie A.

Il parere

Marco Ballotta non ha dubbi: l’Inter è la squadra da battere; ne ha parlato a Lazionews24. La dirigenza nerazzurra ha lavorato bene, rafforzando un collettivo già competitivo senza gravare eccessivamente sulle finanze del club.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Il fattore Conte

Non meno interessante è la situazione Napoli. Ballotta si aspetta che il Napoli, sotto la guida di Conte, possa diventare una costante spina nel fianco per l’Inter, aggiungendo ulteriore incertezza e competitività alla corsa al titolo.

Le altre

L’ex portiere ritiene che la Juventus, nonostante il cambio alla guida tecnica, rimanga un cantiere aperto e, benché possa non essere pronta per lottare per il vertice, è vista come candidata forte per un posto in Champions League. Un’analisi simile viene riservata anche al Milan di Fonseca: l’ex estremo difensore prevede che queste ultime saranno in grado di offrire prestazioni solide ma forse non saranno capaci di competere per lo Scudetto.

La variabile Lazio

Per quanto riguarda la Lazio, il commento di Ballotta sembra rispecchiare un cauto ottimismo. Sotto l’abile direzione di Baroni, se la squadra dovesse prendere un buon avvio, potrebbe senza dubbio aspirare a un posto nelle competizioni europee.

