Balogun assente nel match con l’Arsenal. Arteta spiega l’assenza dell’attaccante: «Ha avuto un problema al piede»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa post partita con il Barcellona ha parlato dell’assenza di Balogun, obiettivo di mercato dell’Inter per l’attacco.

«Non era disponibile, aveva un piccolo infortunio al piede, non si è allenato con noi e non era disponibile per noi, ecco il motivo».

L’articolo Balogun assente contro il Barça. Arteta spiega: «Ha avuto un problema al piede» proviene da Inter News 24.

