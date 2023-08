Balogun Inter, pronta l’offerta da presentare all’Arsenal. L’attaccante statunitense si vede già nerazzurro

La traccia che porta a Balogun è seguita con decisione e, via intermediari, i nerazzurri hanno contatti costanti con il Nord di Londra: anche ieri i telefoni sono squillati. Sanno che l’americano, che l’anno scorso ha strabiliato al Reims segnando 22 reti in totale, si vede già in nerazzurro e lo ha ripetuto allo staff dei Gunners che, tra l’altro, non conta su di lui per la nuova stagione. Questa preferenza del giocatore ha un peso, come in ogni trattativa, anche se arriverà il momento di fare il conto dei soldi.

L’Inter ha un gruzzoletto di 35 milioni, considerando i bonus, e aspetta di fare una mossa decisa: in ogni caso, arrivano notizie confortanti sulla possibilità che gli inglesi possano abbassare la cifra grazie al lavoro che è continuato nelle ultime settimane. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Balogun Inter, pronta l’offerta per l’Arsenal. L’attaccante si vede già nerazzurro proviene da Inter News 24.

