L‘Inter ha comunicato all’Arsenal che si tira fuori dalla corsa a Balogun. E lo stesso discorso è stato fatto con l’entourage dell’attaccante. Balogun aveva messo l’Inter in cima alla lista, ma le condizioni rispetto a 4-5 giorni fa sono cambiate: il club nerazzurro aveva avuto rassicurazioni che con 30 milioni più 5 di bonus più una percentuale su futura vendita sarebbe stato possibile andare rapidamente a dama. Invece, le carte sono cambiate e il gioco al rialzo insostenibile, forse la provocazione Barella (per l’Inter incedibile) ha ingarbugliato ancora di più le cose. Fatto sta che Balogun, che ha aspettato l’Inter ingannando il tempo con storie social, ora è fuori dai giochi. Adesso l’Inter ha intenzione di provare a chiudere per due attaccanti, trovando poi una soluzione per Correa.

I due attaccanti sono Taremi e Arnautovic, con gli altri sullo sfondo. Per Taremi l’intenzione è quella di aumentare l’offerta portandola oltre i 25 milioni e avvicinandosi sempre più alla richiesta di 30 del Porto. Quanto ad Arnautovic, l’Inter confida che si possa liberare presto dal Bologna e in tal senso aspetta notizie a stretto giro di posta. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

