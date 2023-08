Il fratello e procuratore di Marko Arnautovic, Danjiel, fa una richiesta ben precisa ai dirigenti del Bologna.

Danjiel Arnautovic al sito di Gianluca Di Marzio parla del futuro del suo assistito e fa un appello al Bologna; l’offerta a cui si allude sarebbe quella dell’Inter. “Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, perché i patti erano stati chiari. La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League, e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla”.

Marko Arnautovic

“Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli“.

