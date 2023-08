Zanetti: «Vi racconto i miei 50 anni in 5 momenti. Degli aneddoti con Mourinho…». Le parole del vicepresidente

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, in un’intervista a La Nacion ha parlato della sua carriera, aneddoti e il ruolo di vicepresidente.

SECONDO NOME ADELMAR – Era un omaggio di mia madre al dottore che mi ha aiutato molto durante il parto. Sono nato con un problema respiratorio e sembra che il medico sia stato fondamentale. Si chiamava Adelmar e in suo onore, o per gratitudine, mia madre mi ha dato Adelmar come secondo nome. La verità è che sono nato con un problema respiratorio, e poi ho passato la mia vita a correre dentro un campo!

INTER CINESE – È molto difficile, è una cultura completamente diversa, ma posso dire alcune parole di cortesia. La prima volta che sono andato in Cina sono rimasto sorpreso, e anche se come continua a succedere ogni volta che torno, sono comunque emozionato: i voli dall’Europa arrivano molto presto, intorno alle 5:30 del mattino, e in aeroporto ci sono 350 persone che mi aspettano. Con foto, bandiere, fiori, e non gioco più, ho smesso quasi 10 anni fa! Incredibile. Un giorno ero in albergo, il telefono nella mia stanza squilla, mi parlano in italiano e mi dicono che sono in una stanza e mi invitano ad entrare. Mi è sembrato strano, sono andato, sono entrato… Avevano allestito un mio museo nella stanza. Magliette, poster, bambole, bandiere e volevano fare foto, autografi…

LINGUA INGLESE – Era essenziale. La mia posizione di vicepresidente dell’Inter, e il legame permanente con FIFA e UEFA, mi impone di interagire con persone provenienti da tutto il mondo. Oggi posso parlare inglese comodamente

ANEDOTTO RONALDO – La storia dell’aereo… Abbiamo giocato contro la Roma il 23 dicembre, l’ultima partita prima di Natale. L’unico volo per raggiungere in orario il Sudamerica era della compagnia Varig: Milano-Rio-Buenos Aires. Ma con la Roma si giocava alle 20:45 e l’aereo partiva alle 22. La settimana precedente Rony ci aveva detto: “Prendo un biglietto per quel volo”. E gli abbiamo detto: “Ma Rony, non ci arriveremo”. E ha ripetuto: “Prendi quel volo, ti chiedo solo di farti una doccia in tre secondi e andare direttamente all’aeroporto”. E così è successo: il volo si è fermato, ci stavano aspettando con il biglietto in mano. Guarda il potere di Rony: ha fermato un volo di linea

ANEDOTTO MOURINHO – Mi ha chiamato prima di chiunque altro quando è arrivato all’Inter. Ero a Roma, anch’io in scalo per Buenos Aires, e il mio cellulare con il prefisso del Portogallo sul telefono. Ho risposto: “Ciao Javier, sono José Mourinho. Ho appena firmato con l’Inter e sono il tuo nuovo allenatore. Sarai il mio capitano Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme e mi dispiace per il mio italiano”. Parlava un italiano perfetto e non era ancora venuto in Italia. È stato allora che ho capito quanto fosse preparato e coinvolto, mi ha scioccato. ‘Questa è roba seria’, pensai allora

ULTIMO LITIGIO – Mi sono molto arrabbiato per un episodio che ha coinvolto la Juventus quando ci siamo qualificati per l’ultima finale di Coppa Italia, qualche mese fa. L’atteggiamento delle persone che lavorano per il club mi ha infastidito molto

QUALE PARTITA RIGIOCHERESTI – Due. Una per godermela ancora e un’altra per cambiare il destino. Giocherei ancora la finale di Champions League del 2010, per rivivere quella notte magica al Bernabéu. E darei tutto per giocare ancora e vincere la partita contro la Svezia, quella che ci ha lasciato fuori dal Mondiale in Giappone

RETROSCENA BIELSA – Ho parlato con Marcelo per vedere se c’era qualche possibilità, ma non eravamo ancora molto chiari sul tipo di allenatore che volevamo. Voleva sapere se poteva essere un’opzione e a quel punto ho detto di sì

50 ANNI IN 5 MOMENTI – La nascita dei miei tre figli; aver lavorato con mio padre come aiutante muratore; la vittoria della Champions League, l’esordio in Nazionale… e il gol contro l’Inghilterra ai Mondiali di Francia ’98

L’articolo Zanetti: «Vi racconto i miei 50 anni in 5 momenti. Degli aneddoti con Mourinho…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG