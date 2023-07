Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Balogun. L’attaccante ha fatto chiarezza sul suo futuro

Intercettato da AFTV al MetLife Stadium di East Rutherford a margine dell’amichevole persa contro il Manchester United, Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal, nel mirino di Milan e Inter, si è espresso così sul suo futuro:

«Sto bene, grazie. Io guardo sempre avanti, in ogni cosa. Sono pronto per la nuova annata, provo quelle sensazioni dell’inizio di stagione, scalpito per tornare a danzare. Ancora con la maglia dell’Arsenal? Sai… anche io voglio giocare. Vedremo cosa succederà»

