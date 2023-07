Calciomercato Milan, in stallo la cessione di Ballo-Toure: il terzino è conteso da Fulham e Bologna. Tutti gli aggiornamenti

Come riferito da Gianluca Di Marzio, c’è stallo per quanto riguarda la cessione di Ballo-Touré.

Il Milan aveva trovato l’accordo con il Fulham per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 4 milioni di euro ma l’ex Monaco non ha al momento trovato l’intesa sull’ingaggio con il club inglese. Sullo sfondo resta il Bologna che vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita ai rossoneri. Ballo-Toure continua a riflettere.

