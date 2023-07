Il confronto tra Dusan Vlahovic, attaccante della Roma, contro Jonathan David, possibile sostituto in bianconero

Magari sarà Romelu Lukaku l’asso che spariglierà il banco. Oppure la partenza di Mbappé da Parigi determinerà un effetto domino tutto ancora da decifrare, con una serie di incastri che andranno a ridisegnare un bel po’ di attacchi in Europa. Ma se davvero la Juventus vendesse Vlahovic e andasse a prendere David dal Lille – come da suggerimento dell’ex compagno Timothy Weah o da intervista odierna di Fabrizio Ravanelli a Tuttosport – quale sarebbe il cambiamento?

QUOTAZIONI DI MERCATO – Sono due classe 2000, arrivano da due stagioni di tenore diverso, con Dusan in difficoltà e il canadese in grande crescita, ma è ancora il serbo a valere di più: 75 milioni contro 60.

LE PARTITE – David ha giocato 37 gare in Ligue 1, saltandone solo 1. Vlahovic afflitto dalla pubalgia (e non solo) ha saltato un bel po’ di incontri e non è andato oltre il 57% di gare da titolari. Il canadese ha anche accumulato una consistente dote di ammonizioni, giocando 1200 minuti in più del “rivale”.

POSIZIONAMENTO – Vlahovic è un centravanti, David anche, ma in alcune gare di campionato è stato schierato anche all’ala, preferibilmente a destra, il lato del suo piede forte.

FASE DI POSSESSO – Il serbo allarga il gioco, il canadese partecipa bene. I due sembrano in possesso di caratteristiche molto diverse.

FASE DIFENSIVA – Bene Vlahovic sul piano dei recuperi; su tutto il resto è nettamente prevalente David, come si nota dalla grandezza del suo FootRadar.

FASE OFFENSIVA – Si ha la conferma di ciò che si è visto a occhio nudo: Vlahovic ha le potenzialità, ma l’anno scorso non ha trovato il gol. Nelle voci d’attacco che non siano tiri e gol, David è peggio rispetto allo juventino.

FASE AEREA – Confronto impari, com’è logico per un giocatore alto 190 centimetri qual è Dusan in relazione a un altro di 175.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG