Calciomercato Milan, i rossoneri riflettono su Calafiori: ipotesi Florenzi vice Theo Hernandez e nuovo innesto a destra

Come riportato da gazzetta.it, con Ballo-Touré in uscita, in casa Milan si sta ragionando sul come orientarsi per il ruolo di vice Theo Hernandez.

L’ipotesi Calafiori non convince tutti e dunque nelle ultime ore si sta facendo strada un’altra ipotesi: dirottare Florenzi come alternativa al francese (sarà provato in gran parte delle amichevoli estive) e comprare una nuova alternativa a destra da alternare a Calabria.

