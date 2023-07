Alex Telles, ex giocatore dell’Inter, raggiunge un altro ex nerazzurro all‘Al Nassr, ovvero Marcelo Brozovic.

Il club arabo ha ufficializzato l’acquisto del terzino brasiliano.

We have officially signed the Brazilian Star Alex Telles

We wish him good luck with our stars #TellesIsYellow pic.twitter.com/tpGylmgMB8

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 23, 2023