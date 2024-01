L’attaccante Mario Balotelli ha ammesso di essere rimasto stupito dall’esonero del portoghese.

Mario Balotelli è tornato a parlare di Josè Mourinho rivelando anche un aneddoto relativo a quando entrambi erano all’Inter; ecco le sue parole a TvPlay. “Un aneddoto su Mourinho? Ricordo un Inter-Palermo a San Siro, avevo la febbre ma nonostante questo Mou mi ha messo titolare”.

La curiosità

“Segnai due gol nel primo tempo e lui mi faceva il gesto che ero drogato. Alla fine del primo tempo mi si era gonfiata la faccia. È stato molto importante per me, con lui ho vinto una parte dei trofei conquistati nella mia carriera. Mourinho e Mancini sono stati importantissimi per me, ma devo dire che Mancio sta al primo posto. Le squadre di Mourinho non hanno mai prodotto un grandissimo calcio, all’Inter vincevamo perché eravamo forti“.

Jose Mourinho

Sull’esonero dalla Roma

“Non mi aspettavo l’esonero di Mourinho da parte della Roma. Bisogna essere dentro le questioni della Roma per capire perché lo hanno mandato via, se fosse dipeso da me non l’avrei mai esonerato. Per esonerare uno come lui, uno dei migliori al mondo, dev’esserci qualche problema irrisolvibile. Conte? Secondo me non è meglio di Mourinho, il palmares di Mou è superiore. Ha vinto con l’Inter, con il Porto e con il Chelsea”.

Sulla lotta Scudetto

“Il Milan in corsa per lo scudetto? È molto difficile, ma non è impossibile. Comunque ha un ritardo importante da Inter e Juventus”.

