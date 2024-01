Franco Carboni il primo gol con la Ternana: la gioia dell’esterno dell’Inter alla prima rete tra i professionisti – VIDEO

Una giornata che non dimenticherà mai Franco Carboni. L’esterno sinistro classe 2003 di proprietà dell’Inter, dopo aver trovato poco spazio al Monza (dove invece si sta imponendo suo fratello minore Valentin), ha intrapreso una nuova avventura in prestito in Serie B alla Ternana.

Oggi è arrivata la gioia del primo gol tra i professionisti per l’argentino: ha siglato la rete dell’1 a 0 con un bellissimo colpo di testa. Poi la sua squadra ha vinto il match contro il Cittadella per 3 ad 1.

L’articolo Franco Carboni il primo gol con la Ternana: la gioia dell’esterno dell’Inter – VIDEO proviene da Inter News 24.

