L’ex portiere Nando Orsi si è detto ancora certo che l’ex Bologna possa dire la sua in maglia nerazzurra.

Fcinter1908.it ha intervistato Nando Orsi che ha detto la sua sulla lotta Scudetto che vede coinvolte Inter e Juventus. “L’Inter sta facendo un campionato in linea con le sue possibilità, è prima meritatamente, ma la Juventus non molla. E’ sicuramente un campionato dentro e fuori dal campo, ma certe battute sono solo per i media. Il calcio che propone la squadra di Inzaghi è di livello, quello della Juventus è più concreto, vediamo alla fine chi vincerà. Forse neanche l’Inter si aspettava questo duello così acceso, che credo durerà fino alla fine del campionato”.

Marko Arnautovic

Sull’ex Sassuolo

“Hanno preso Frattesi proprio per essere alternativa a Barella. Sarà Inzaghi a fare la scelta, ma l’Inter ha un organico importante, può anche alternare certi elementi”.

Sull’attaccante austriaco

Marko Arnautovic sta deludendo le aspettative avendo realizzato solo 2 goal e 2 assist in 19 presenze in tutte le competizioni; secondo Orsi però può essere ancora determinante nell’Inter. “Secondo me l’infortunio importante lo ha condizionato, così come lo scarso minutaggio al rientro. Quando l’Inter lo prese ero convinto potesse essere determinante e lo credo ancora. Non può far gol sempre, ma può essere decisivo nelle gare in cui non t’aspetti. Non lo vedo tutti i giorni ovviamente, ma per me l’Inter davanti potenzialmente è a posto”.

L’articolo Orsi: “Forse l’Inter non si aspettava un duello così accesso ma certe battute sono solo per i media” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG