Mario Balotelli parla su Twitch, l’attaccante italiano risponde ad Aguero parlando di quale squadra argentina vorrebbe far parte.

Che l’ex attaccante di Milan, Inter, Monza, Brescia, regali sempre titoli è oramai risaputo per Mario Balotelli. Infatti l’ex attaccante della nazionale italiana, durante una conversazione su Twitch in compagnia del suo appunto ex compagno di squadra al Manchester City, Sergio Aguero lancia un titolo per i giornali.

A Mario Balotelli viene chiesto in che squadra argentina gli piacerebbe giocare, questa la sua risposta: “Il Boca. Guarda che titolo che ti do. Se mi chiama Riquelme ci vado. Tutti i bambini sono cresciuti guardando video di Maradona o di Roman al Boca e io da bambino conosco questo club grazie a loro. Se mi chiamasse ci andrei. Anzi, un anno vorrei farlo lì. Almeno un anno della mia carriera lo vorrei vivere al Boca.” Queste le parole di Super Mario.

