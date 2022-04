Raul Albiol, centrale del Villarreal parla al canale ufficiale della Uefa in preparazione della semifinale d’andata di Champions League.

Queste le parole sui reds: “Più vai avanti, più il livello è alto, come nei videogiochi. Alla fine, se vuoi vincere devi finire gioco, no? Il Liverpool è una squadra difficilissima, è tornata ai livelli di quando ha vinto sia la Champions che la Premier. L’anno scorso è calato un po’, ma quest’anno è tornato.“

Aggiunge: “Sarà molto difficile, ma una semifinale di Champions League è così. Se ho paura? No, per niente. Nel calcio puoi essere nervoso, ma non per la paura. È adrenalina, è la voglia di scendere in campo e giocare. È fantastico giocare una semifinale di Champions League ad Anfield. Vivere un’esperienza del genere in quello stadio sarà fantastico.“

Pallone Champions League

Su come la squadra si è evoluta nel corso del tempo: “La vittoria in Europa League ci ha aiutato molto per l’esperienza in Champions League. Non sono allo stesso livello, ma l’anno scorso abbiamo iniziato a essere competitivi e a saper giocare nella fase a eliminazione diretta. Eliminando Juve e Bayern, abbiamo dimostrato che abbiamo personalità e sappiamo soffrire, perché abbiamo superato momenti difficili.“

Conclude così: “Vincere il primo titolo europeo del club è stato storico, ma anche la sfida contro il Liverpool potrebbe esserla. Dobbiamo fare del nostro meglio nelle due partite e dare tutto per scrivere un altro capitolo di storia. Arrivare in finale di Champions sarebbe storico per il club e per una piccola città come Villarreal.“

