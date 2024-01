La Salernitana sta pensando di riportare Mario Balotelli in Italia: le considerazioni del direttore sportivo Walter Sabatini

Suggestione Balotelli per la Salernitana. Come riportato da Tuttosport, il ds Walter Sabatini sarebbe affascinato dall’idea, pazza, di riportare Super Mario in Italia. L’attaccante al momento all’Adana Demispor ha nostalgia della Serie A e i campani meditano sul da farsi. In caso di luce verde alla trattativa l’attaccante ex di Inter e Milan firmerebbe con gli amaranto fino a giugno.

Non soltanto Super Mario però, perchè Sabatini è al lavoro su più fronti, soprattutto in difesa, dove si cerca di piazzare il doppio colpo Manolas e Boateng. Per il primo doppio pressing di Sabatini e capitan Fazio, che lo conoscono visti i precedenti in comune con la Roma, mentre per quanto riguarda il tedesco, attesa per domani la sua decisione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG