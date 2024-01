Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha anticipato i temi della finale di SuperCoppa di domani.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato della gara di domani contro il Napoli e di come possa essere molto diversa dall’ultimo scontro diretto in campionato. “Ci tengo più per l’Inter che per Simone Inzaghi. Sarebbe bello vincere la quinta Supercoppa, ho fatto i complimenti i ragazzi perché è dal 13 luglio che antepongono l’Inter alle gioie personali. Questo deve essere il segreto di una squadra. Questa è una finale, tante volte le decidono gli episodi. Dobbiamo fare molta attenzione, la dobbiamo preparare in due giorni e mezzo, ci sono insidie ma la squadra deve continuare a lavorare così“.

Sull’avversario

“Il Napoli ha cambiato sistema di gioco, la Fiorentina in Italia è una delle squadre col possesso di palla più alto. Ci può stare che il Napoli abbia meno possesso palla, stiamo lavorando sul possibile cambio modulo del Napoli. Ma quello che conta di più sono le motivazioni che le squadre riescono a tirare fuori. Al Maradona avevamo più giorni per prepararla, avevamo fatto diversi cambi a Lisbona. Ora le squadre arrivano alla finale con le stesse condizioni, non dovrà cambiare l’intensità che l’Inter ha messo in campo in campionato. Veniamo da un’ottima semifinale, ora manca l’ultimo passo contro i campioni d’Italia che hanno vinto anche loro 3-0 in semifinale. Hanno perso dei punti in campionato ma è una squadra con una rosa lunga, con tantissima qualità, dovremo fare una partita importante”.

Simone Inzaghi

L’importanza del match

“Sarebbe importante vincere per l’Inter, per tutto l’ambiente. Sarebbe la terza consecutiva, è successa solo una volta nella storia del calcio italiano. Sarebbe importante ma non sarà semplice, abbiamo vinto qui l’anno scorso col Milan, due anni fa contro la Juve e vorremo farlo domani col Napoli. Ci vorrà una grande gara”.

Le condizioni dei suoi

“Per quanto riguarda i giocatori, chi ha giocato venerdì ha fatto defatigante. Un po’ di stanchezza c’era tra quelli che non hanno giocato, qualche giocatore ha riportato qualche affaticamento. L’allenamento di oggi mi chiarirà le idee, non ho ancora idea della formazione. Devo vedere i recuperi”.

Su Lautaro

“E’ importantissimo, sta facendo un grandissimo lavoro. E’ un capitano molto importante, si assume responsabilità, al di là di ciò che fa in campo, fa anche qualcosa che voi vedete meno. In allenamento, nelle preparazioni alla Pinetina. Sono molto contento di lui e dei compagni, stanno facendo 6 mesi nel migliore dei modi ma sappiamo che non bastano, mancano 5 mesi e dovremo essere bravi in questi ultimi”.

L’articolo Inzaghi: “Lavoriamo sul possibile cambio di modulo del Napoli, c’è qualche affaticato, sarebbe bello vincere la quinta SuperCoppa” proviene da Notizie Inter.

