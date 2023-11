L’ex attaccante dell’Inter, Mario Balotelli, si è espresso così sulla lotta scudetto tra nerazzurri, Juve, Milan e Napoli

Intervenuto in diretta su Twitch per TV Play, Mario Balotelli si esprime così sull’Inter e la lotta scudetto con Juve, Milan e Napoli.

SULLO SCUDETTO – «Tra Juve, Napoli e Milan è una bella sfida per arrivare al secondo posto, se poi riescono ad arrivare davanti all’Inter, buon per loro. Al momento, però, l’Inter mi sembra una squadra superiore a tutte le altre, anche se parlare di scudetto a novembre è sempre complicato».

SU THURAM – «Non è vero che l’attacco della Juventus è migliore rispetto a quello dell’Inter. Ho giocato con Thuram quando era giovane, e non era così forte, è migliorato tantissimo. Per talento e qualità in campo, rispetto a Lukaku, scelgo Thuram. Per quello che hanno fatto in campo bisogna invece dire Lukaku».

