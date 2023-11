Il dt dell’Udinese Federico Balzaretti ha parlato a Sky Sport di un possibile ritorno di fiamma dell’Inter per Samardzic

Balzaretti ha parlato a Sky Sport di un possibile ritorno dell’Inter su Samardzic:

«Su Samardzic Cioffi ha detto che in futuro si vedrà, via a gennaio? Crediamo di poterlo tenere fino a fine stagione, è un giocatore importante, abbiamo un obiettivo da centrare, sicuramente è un calciatore di talento. Sfumato il trasferimento all’Inter ha dimostrato di essere concentrato sull’Udinese, il suo futuro dipende dal presente, deve fare bene, dimostrare il suo talento e anche questa sera, in questa partita, è su un palcoscenico importante, dove speriamo faccia bene»

