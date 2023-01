Sono queste le parole del giornalista Gianni Balzarini, che parla su Elleradio nella trasmissione Stile Juventus.

Ecco le parole di Gianni Balzarini, il giornalista parla a Elleradio nella trasmissione Stile Juventus proprio dei bianconeri: “Aspettiamo venerdì 20 per capire se verrà riaperto il procedimento plusvalenze, la Juventus potrebbe uscire molto rafforzata in caso di esito positivo. Per quanto riguarda la nuova struttura societaria ci sono ad oggi molti punti interrogativi, nel prossimo Cda conosceremo meglio i nuovi incarichi in attesa di quello di Giugno.“

Conclude così: “Cercare di mantenere la rosa sarà il principale obiettivo, magari con una cessione importante ma senza assolutamente stravolgere la rosa. Per comprendere meglio quale sarà il futuro bisognerà capire cosa cambierà in società e lo sviluppo delle vicende extra campo. Fino a Giugno ci sarà un “governo tecnico” e poi immagino che prenderà forma anche un “governo sportivo”.“

