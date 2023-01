Christian Vieri si è concesso in una intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice l’ex calciatore sulla Juventus.

Ecco cosa dice l’ex attaccante Christian Vieri ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le parole dell’ex nazionale sulla Juventus: “Dallo stile di gioco, perché il problema non riguarda i risultati raccolti sul campo. La Juventus ha conquistato otto successi consecutivi, è vero, ma non dimentichiamo che la squadra di Allegri è fortissima. Nel calcio attuale non possiamo parlare del risultato come unica cosa che conta: questo discorso era comprensibile venti o trent’anni fa. Adesso non va più bene, soprattutto se il club in questione è uno tra i migliori del mondo. La classifica come consolazione? Considerando il valore dei campioni che ha in rosa, la Juventus non poteva mica stare all’ultimo posto…“

Conclude così: “Nel mondo del pallone, ogni squadra è costretta a fare i conti con gli infortuni. Guardate il Napoli, che qualche mese fa ha dovuto fare a meno di Osimhen: gli azzurri hanno comunque giocato alla grande, sia in campionato che in Champions. L’Inter ha Lukaku che, da quando è tornato a Milano, si è visto pochissimo. Eppure, contro il Napoli, i nerazzurri hanno fatto un’ottima partita. Col Verona non hanno brillato, ma in generale sanno giocare a calcio. Lo stesso discorso vale per il Milan, però non per la Juventus. Mi piacerebbe vedere i bianconeri giocare a pallone e invece, quando scendono in campo, ho l’impressione che non sappiano cosa fare.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG