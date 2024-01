Ever Banega, ex giocatore dell’Inter, potrebbe presto tornare in Argentina se dovesse risolvere il contratto con l’Al-Shabab

Ever Banega, ex calciatore dell’Inter, potrebbe risolvere anticipatamente il proprio contratto con l’Al-Shabab.

Già deciso il suo futuro secondo i media argentini: Banega potrebbe infatti vestire la maglia del Newell’s Old Boys e non quella del Boca Juniors, come invece sembrava.

L’articolo Banega torna in Argentina: ecco dove giocherà l’ex Inter proviene da Inter News 24.

