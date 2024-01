Jose Mourinho sulla panchina del Napoli a giugno? Ci sarebbe stata una telefonata tra il suo agente Mendes e De Laurentiis

Jose Mourinho potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la possibilità è sul tavolo. Dopo l’esonero dello Special One dalla Roma, le notizie sul suo futuro hanno seguito varie piste, sia all’estero che in Italia. Tra i nomi fatti c’è anche quello dei partenopei, che a giugno dovranno cercare un nuovo tecnico, visto che le chance di conferma di Walter Mazzarri sono minime.

Per questo motivo Sportmediaset riporta una telefonata avvenuta tra Jorge Mendes, agente del tecnico portoghese, e il presidente dei campioni d’Italia Aurelio De Laurentiis per intavolare una trattativa. Il nodo principale è quello dell’ingaggio: la richiesta dello Special One è di 7 milioni, una cifra considerata troppo alta da De Laurentiis, che quello sforzo economico, prosegue l’emittente, potrebbe considerarlo solo per l’ex allenatore di Juve e Inter Antonio Conte. Lo stesso De Laurentiis al momento ha messo come priorità lo sviluppo dell’importante campagna acquisti del mercato della finestra di gennaio, rimandando tutti i discorsi sulla panchina del Napoli ai prossimi mesi.

