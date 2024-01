Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City, ma per il prestito i citizens non fanno sconti: ecco la cifra per sei mesi

Kalvin Phillips è in uscita dal Manchester City. Nonostante i 49 milioni spesi dai Citizens per prenderlo dal Leeds, il suo contributo alla scorsa stagione vincente della squadra di Guardiola è stato minimo, con poche presenze e soltanto in partite non decisive, come con il Newcastle in Coppa di Lega o la Stella Rossa in Champions League. Il calciatore per questo motivo è finito sul mercato – con la Juve tra le squadre interessate – ma, come riportato dal Guardian, il City non fa sconti.

La richiesta del Manchester infatti è di ben otto milioni per il prestito fino a giugno, un prezzo non di saldo che scoraggia le squadre interessate. Fuori dalla Premier, oltre ai bianconeri, c’è l’interesse di Barcellona e Atletico Madrid, mentre in Premier ci sono Newcastle, Crystal Palace e West Ham. Nessuna squadra però al momento ha fatto un passo in avanti. Lo stesso Guardiola, incalzato dai giornalisti, è stato evasivo sulla situazione del centrocampista, mentre Roy Hodgson, tecnico del Palace, ha ammesso che l’unica condizione per prenderlo è quella del prestito, ma non alle cifre richieste adesso dal Manchester City.

