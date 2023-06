Barbieri in uscita dalla Juve: può andare via in prestito in Serie B. La scelta dei bianconeri sul giovane terzino

Barbieri potrebbe salutare la Juve nel corso del mercato estivo. Almeno temporaneamente.

Per Gazzetta.it, infatti, il giovane terzino fatto esordire da Allegri in prima squadra è in uscita dalla Juve che potrebbe mandarlo via in prestito per farlo crescere e giocare con continuità in Serie B. Al momento sarebbero tre le squadre ad aver messo nel mirino Barbieri per la prossima stagione: Modena, Pisa e Reggiana.

