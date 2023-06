Frattesi Juve, l’agente annuncia: «Raggiungerò Davide per decidere». Le parole sul futuro del centrocampista

Riso, agente di Frattesi, ha parlato del futuro del centrocampista a Sky Sport. Questo l’annuncio sull’obiettivo di mercato della Juve.

RISO SU FRATTESI – «Abbiamo già iniziato gli appuntamenti. Adesso vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere. Poi raggiungerò Davide e decideremo. Se ha scelto l’Inter? Non posso dirlo prima (ride ndr). Il Milan ci proverà? L’idea è quello di ricostruire. Chi se lo può permettere? Carnevali non è facilissimo sulle cifre, ci sono diverse formule e ci stiamo lavorando».

