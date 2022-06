I catalani sarebbero piuttosto indecisi su come fronteggiare la situazione riguardante il futuro del difensore.

Il quotidiano spagnolo AS parla dell’esistenza di un caso Gerard Pique: il difensore ha 35 anni, un ingaggio molto molto pesante e altri due anni di contratto.

Pallone Champions League

Il Barcellona non saprebbe come regolarsi per il futuro, il centrale ha accusato molti infortuni nell’ultima stagione che ne hanno ridotto di molto le presenze, tuttavia non si può negare la grandissima importanza che ha avuto e che tuttora riveste nel mondo Barça. A tutto ciò si sommano anche i fatti spiacevoli che lo riguardano per cose extra campo come la separazione con Shakira per via di alcuni tradimenti. L’idea del club sarebbe quella di continuare insieme ma anche quella di ascoltare eventuali offerte se queste pervenissero.

