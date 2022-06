Il nuovo allenatore del Valencia Gennaro Gattuso avrebbe messo nel mirino un calciatore che ha allenato nella sua esperienza al Napoli.

Hirving Lozano ha molto mercato nonostante non abbia reso secondo le aspettative nell’ultima stagione. Il messicano ha collezionato 6 goal ed altrettanti assist in 37 presenze in tutte le competizioni, una stagione altalenante condizionata anche da diversi problemi fisici.

Secondo i messicani di En Cancha il Valencia starebbe preparando una grande offerta di 38 milioni di euro per lui, il tutto sotto suggerimento del tecnico Gennaro Gattuso che lo ha allenato al Napoli nelle scorse stagioni. L’ala ha un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 4 milioni e per gli azzurri non è incedibile, a patto che ci sia qualcuno incedibile.

