La trattativa riguardante l’attaccante Robert Lewandowski è un vero e proprio tormentone estivo destinato a durare ancora qualche mese.

Il Barcellona nonostante le brutte condizioni economiche in cui si trova pare aver rotto gli indugi e presentato al Bayern Monaco un’offerta di 32 milioni di euro per Robert Lewandowski. Il club tedesco nicchia cercando di capire se ci sono spiragli per una sua permanenza ma il tutto sembrerebbe vano.

Pallone Champions League

Il contratto del polacco sarebbe un biennale con opzione per un terzo anno con uno stipendio netto di 16 milioni. Non è tutto fatto perché secondo L’Equipe il Paris Saint Germain starebbe pensando di inserirsi; al momento è solo una suggestione, Campos ha da poco preso il posto di Leonardo e sta meditando le prossime mosse.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG