Il club neroverde ha piazzato un gran bel colpo in prospettiva assicurandosi un giocatore di cui si parla molto bene.

Il Sassuolo negli ultimi anni ha aiutato bene i suoi tifosi in materia di giovani scommesse: difficilmente i giocatori passati per la squadra neroverde hanno tradito le aspettative. L’attaccante uruguaiano del Penarol Augustin Alvarez la settimana prossima sarà in Italia per visite mediche e firma, secondo il Corriere dello Sport il Sassuolo ha quindi messo a segno il colpo.

Giovanni Carnevali

Su di lui c’erano Fiorentina e Bayer Leverkusen ma alla fine l’ha spuntata Giovanni Carnevali: costerà 12 milioni di euro e firmerà un quinquennale. A questo punto diventa ancora più probabile una partenza di Gianluca Scamacca che a causa del lievitare della sua valutazione sembra diretto verso l’estero.

