Un’indiscrezione clamorosa accosta i rossoneri ad un grande attaccante della Premier League che probabilmente cambierà squadra prossimamente.

90min.com sostiene che c’è anche il Milan su Gabriel Jesus: il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per ora non si muove nulla in ottica rinnovo. Il Manchester City inoltre ha acquistato Erling Haaland e quindi spazio per Gabriel Jesus ce ne sarà molto poco: su di lui però ci sono Arsenal e Real Madrid in maniera molto decisa.

I costi dell’operazione al momento sono proibitivi sia per il costo del cartellino, almeno 50 milioni, sia per l’ingaggio del calciatore. Tuttavia proprio la scadenza non troppo lontana del contratto dell’attaccante potrebbe far ridurre il costo, forse però non abbastanza per i rossoneri che nel frattempo hanno già bloccato Origi.

