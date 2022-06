I bianconeri continuano a riflettere sull’esterno offensivo da acquistare, sono tre in particolare le opzioni più probabili al momento.

La Juventus non è convinta di tesserare Angel Di Maria alle condizioni poste dal giocatore: l’argentino ha chiarito infatti che vuole solo un anno di contratto per poi tornare a giocare nel suo paese natale. I bianconeri non sembrerebbero intenzionati ad assecondarlo perché dubbiosi sulle motivazioni del giocatore che potrebbero calare specie dopo la fine del Mondiale in Qatar.

Secondo Sky Sport in questo momento Arrivabene e Cherubini stanno sondando altri obiettivi, specialmente David Neres e Mychajlo Mudryk entrambi dello Shakhtar Donetsk. Sul primo sembra in vantaggio il Benfica anche se starebbe sorgendo qualche problema nella trattativa, il secondo è molto giovane e perciò sembrerebbe al momento una scommessa.

