Potrebbe essere Milan Skriniar il top player che l’Inter cederà per produrre il grosso utile voluto dalla società cinese.

La grossa cessione messa in preventivo da Suning potrebbe essere Milan Skriniar: si spiegherebbe così l’interesse improvviso dei nerazzurri per Nikola Milenkovic senza dimenticare Bremer. Secondo Gianluca Di Marzio il Paris Saint Germain è piombato in maniera piuttosto decisa sul centrale slovacco: la forbice tra domanda è offerta è ancora molto grande ma l’esperto di mercato sostiene che la trattativa va avanti con fiducia.

Cifre ancora non ne sono fuoriuscite: al momento sappiamo che il club francese ha enorme disponibilità economica e che è a conoscenza della necessità dell’Inter di vendere. Il difensore ha contratto in scadenza nel 2023 ma ha anche un accordo sulla parola per il rinnovo, quindi il costo dell’operazione sarà molto alto: i nerazzurri vogliono massimizzare l’incasso.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG