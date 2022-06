I nerazzurri risentiranno l’entourage dell’argentino nei prossimi giorni per cercare di ridurre la forbice tra domanda e offerta.

La trattativa che potrebbe portare Paulo Dybala all’Inter non si ferma: dopo l’incontro di mercoledì scorso nella sede nerazzurra sono state gettate le basi ma c’è ancora distanza. L’intesa tra le parti riguarda la durata, un quadriennale, mentre per quanto riguarda le cifre, Marotta e Ausilio propongono 5,5 milioni all’anno più bonus e l’argentino chiede 8; c’è tuttavia ottimismo.

IM_Paulo_Dybala

Secondo Sky Sport le parti si rincontreranno probabilmente però non di persona come avvenuto la settimana scorsa: si cercherà di trovare l’accordo perché l’Inter inizia ad avere fretta. Marotta vorrebbe consegnare ad Inzaghi la squadra al completo per l’inizio del ritiro che ci sarà ad inizio luglio.

