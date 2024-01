Xavi ha deciso di lasciare il Barcellona al termine della stagione, così Laporta si sta guardando attorno per il prossimo allenatore

Xavi ha deciso di lasciare il Barcellona al termine della stagione, così Laporta si sta guardando attorno per il prossimo allenatore.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, avrebbe segnato una lista di nomi per un casting di tutto rispetto. In cima alla lista ci sarebbe Thiago Motta del Bologna molto seguito e apprezzato, non solo in Liga. Tra gli altri ci sarebbe anche la possibile sorpresa Klopp, nonostante la decisione di voler fare l’anno sabbatico. Oltre a loro anche Conceicao, Imanol, Arteta e Flick.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG