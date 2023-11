Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RAC1 del lavoro di Xavi sulla panchina blaugrana

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RAC1 del lavoro di Xavi sulla panchina blaugrana.

PAROLE – «Abbiamo vinto un campionato dopo che la gente diceva che ci sarebbero voluti anni per vincere di nuovo e dopo aver perso il miglior giocatore della storia. Messi non c’è e pensavamo che sarebbe stato un dramma vincere ancora. Se n’è andata una generazione, persone come Busquets. Avrei voluto avere un altro Busquets o che sarebbe durato altri 20 anni, oppure giocatori come Jordi Alba o Piqué, giocatori emblematici. Tutto questo processo è stato difficile da gestire per un allenatore. E Xavi ce l’ha fatta e noi lo abbiamo rinnovato. La fiducia è al 100%, 200%. Ora vogliamo migliorare. Vogliamo giocare meglio, ovviamente. Non possiamo nasconderlo. Un’altra cosa è sapere perché non siamo al nostro livello e che non abbiamo tutti i giocatori che presto recupereremo. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, ma non possiamo dimenticare che abbiamo buone cose».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG