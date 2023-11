Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza stampa anche delle assenze di Perisic e Kramaric

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza stampa anche delle assenze di Perisic e Kramaric.

PAROLE – «E’ un problema evidente, siamo abituati alle grandi prestazioni di Ivan Perisic e Andrej Kramaric solo ora ci rendiamo conto di quanto manchino. Qualcuno gli succederà, ma non sarà possibile che qualcuno giochi così bene così presto. Ci vuole tempo perché questi giocatori maturino. Brozovic? Per noi è il motore della squadra e il protagonista nell’ultimo terzo di campo. Ha giocato l’ultima partita ad alto livello e di qualità. Lui è la mia grande speranza e la mia grande forza. Non ho mai dubitato di lui».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG