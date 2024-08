Il club bianconero le sta provando tutte per vendere l’attaccante esterno italiano e non stare a mani vuote.

Un tempo eroe indiscusso sulla scena italiana, Federico Chiesa oggi si trova in cerca di un nuovo capitolo lontano dai confini nazionali, dopo essere stato messo ai margini dalla sua attuale squadra, la Juventus.

Le ultime mosse

L’attaccante esterno ed il suo agente tengono gli occhi puntati con speranza verso il Barcellona, un club che rappresenterebbe non solo una nuova sfida ma anche un’opportunità significativa per rilanciarsi sul palcoscenico europeo. Tuttavia, l’attesa si tinge di incertezza poiché il club catalano deve prima completare la registrazione di un altro giocatore, Dani Olmo, prima di poter procedere con qualsiasi nuova acquisizione. Il club catalano ha problemi di Fair Play Finanziario e sta cercando di sbrogliare la matassa ma non è detto che vi riesca. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio Chiesa aspetterà solo la giornata di oggi e poi si rivolgerà ad altri lidi.

Federico Chiesa

Verso nuovi orizzonti

Il giocatore ed il suo entourage guardano soprattutto in Premier League, dove il Liverpool emerge come una nuova possibilità. La Juventus punta a cederlo per una cifra forse anche inferiore rispetto ai 15 milioni: cedendolo entro fine agosto i bianconeri incasserebbero, eviterebbero di pagare il ricco ultimo anno di contratto al giocatore e soprattutto non perderebbero a zero il giocatore nei prossimi mesi. L’Inter, a detta di molti, aspetta proprio che il giocatore possa svincolarsi per fiondarvici.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG