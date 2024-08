Il regista francese quasi sicuramente lascerà i rossoneri dopo 2 anni in cui è riuscito a ritagliarsi discreto spazio.

La Fiorentina si muove con decisione per rinforzare la propria mediana: come vi abbiamo riferito già ieri, i riflettori si sono accesi su Yacine Adli, regista o trequartista del Milan che ha attirato l’interesse del club viola per le sue qualità tecniche e la sua versatilità in mezzo al campo.

In rossonero

Nato nel 2000, francese di origini algerine, rappresenta un profilo allettante per molte squadre desiderose di rafforzare il proprio reparto centrale. Da quando è sbarcato a Milano nell’estate del 2022, proveniente dal Bordeaux, Adli ha legato il suo destino ai rossoneri fino al 2026, mostrando in campo doti tecniche e una visione di gioco notevoli. Con 39 presenze all’attivo con il Milan, coppe incluse, e 1 goal realizzato, ha dimostrato di essere un giocatore elegante, capace di adattarsi a diversi ruoli nel cuore del campo e desideroso di emulare le gesta dei suoi idoli, Zinedine Zidane e Roberto Baggio.

Sandro Tonali-Yacine Adli

Le trattative

L’interesse della Fiorentina per Adli non è una mera voce di corridoio: il direttore sportivo Daniele Pradè ha messo nel mirino il giovane centrocampista del Milan, vedendolo come l’ingrediente perfetto per innalzare il livello del gioco di squadra. Secondo le ultime informazioni raccolte, i due club stanno valutando la formula del prestito con obbligo di riscatto, cifrato tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Sirene estere

Nonostante l’evidente interesse della Fiorentina e le trattative già avviate, il piano di acquisto potrebbe incontrare degli ostacoli, dato che sul giocatore si è posato anche lo sguardo attento del Marsiglia; lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

