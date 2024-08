Nessuno fino a qualche mese fa avrebbe mai potuto pensare che il regista algerino potesse finire tra i calciatori in uscita.

La situazione riguardante Ismaël Bennacer fa discutere. Arrivato al Milan nel 2019 e dopo essersi affermato come pilastro nel cuore del centrocampo rossonero, l’algerino si trova ora al centro di speculazioni che lo vorrebbero in procinto di lasciare l’Italia per una nuova avventura in Arabia Saudita.

La situazione

L’ex Empoli con Pioli era diventato rapidamente un elemento chiave nello scacchiere tattico dei rossoneri, grazie alla sua abilità di leggere il gioco e alle sue doti tecniche sopraffine. Tuttavia, l’essere rimasto in panchina durante la recente partita contro il Parma ha sollevato dubbi sul suo futuro immediato al club. Questo gesto, secondo interpretazioni diffuse, avrebbe segnato una sorta di presagio circa le intenzioni del Milan e del tecnico Paulo Fonseca di considerarlo sul mercato.

Ismael Bennacer

L’interesse dal Medio Oriente

L’Arabia Saudita è emersa come una destinazione plausibile per Bennacer, attratto non solo dal calcio ma anche dal contesto culturale e religioso che il paese offre. In particolare, si fa il nome dell’Al-Qadsiah, un club che, stando a quanto riportato, avrebbe mostrato un concreto interesse per l’acquisizione del giocatore. La squadra saudita, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe anche pronta a mettere sul tavolo una cifra intorno ai 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista algerino.

La valutazione dei rossoneri e la clausola

Nonostante la clausola rescissoria nel contratto del regista si aggiri intorno ai 50 milioni di euro, il Milan sembrerebbe aperto a negoziare a una cifra inferiore, benché non sensibilmente bassa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG