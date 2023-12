Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sugli obiettivi di calciomercato della squadra catalana

Joan Laporta ha parlato a EFE degli obiettivi di calciomercato del Barcellona. I blaugrana sono infatti alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l’infortunio di Gavi.

LE PAROLE – «Se possiamo farlo entro i cordoni del Financial Fairplay vorremmo prendere un centrocampista per sopperire all’assenza di Gavi. Nel caso sarebbe un prestito fino al termine della stagione, proprio come abbiamo fatto con Edgard Davids dalla Juve molti anni fa».

