Le parole di Hirving Lozano, ex calciatore del Napoli, sulla sua esperienza in azzurro con Gennaro Gattuso

Hirving Lozano, ex calciatore del Napoli, ha parlato al programma Hugo Sánchez Presenta della sua esperienza con Gattuso.

PAROLE – «Gattuso non mi conosceva, non sapeva dove ho giocato, ma non mi ha mai chiesto nulla. Sai, quando sei un calciatore, ci sono momenti in cui dici a te stesso: ‘Qui le cose non stanno andando bene’. Quando arrivò, iniziò a cambiare i giocatori e non mi ha mai utilizzato. Ero in panchina e lì mi sono detto: ‘C’è qualcosa’. Quell’anno fu terribile, piansi disperato con mia moglie. Capita di rendersi conto di essere migliore di tanti altri e di chiedersi ‘Perché non mi mette dentro?».

