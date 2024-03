Le parole prima della partita tra Barcellona e Napoli da parte del tecnico dei catalani Xavi. Ecco le dichiarazioni

Prima di Barcellona Napoli, l’allenatore catalano Xavi ha voluto rilasciare queste dichiarazioni a Sky Sport.

«Pensiamo questa sia la squadra migliore per iniziare. Abbiamo anche assenze importanti, ma ho massima fiducia in quei calciatori che hanno giocato un po’ meno in stagione. Sarà una gara equilibrata, il Napoli è cresciuto con Calzona, sarà una partita interessante da giocare e da vedere.Questo è il Barça, la pressione è tutta su di me, l’ho detto ai miei ragazzi di giocare tranquilli e di tirare fuori la migliore versione del Barcellona»

