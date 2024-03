L’ex estremo difensore Luca Marchegiani ha celebrato la grande crescita del tecnico nerazzurro.

Luca Marchegiani a Sky Sport ha sottolineato la particolarità dell’Inter di attaccare con molti giocatori di movimento: “Chiaro che c’è uno scaglionamento in campo, non è che attaccano tutti. Zeman allenava la Lazio e sicuramente era quello con più soluzioni offensive. Nelle sue squadre attaccavano quasi tutti, in otto, e lui diceva che doveva trovare il modo di attaccare con nove. Inzaghi lo fa. Un po’ l’Atalanta lo fa. Van Gaal ti attaccava così. Da un punto di vista di evoluzione tattica, credo che quella di Inzaghi sia una squadra da ricordare. Non me la ricordo una squadra che attacca con nove giocatori di movimento su dieci“. Ha fatto scalpore l’azione del goal realizzato a Bologna dai nerazzurri: a crossare infatti è stato il braccetto di sinistra Bastoni mentre a raccogliere il traversone c’era l’altro braccetto, Bisseck, praticamente un inedito.

La crescita del tecnico

“Ha perso prevedibilità. Con la Lazio aveva fatto benissimo ma c’era il dubbio sull’Inter dove hai l’obbligo di vincere. I dubbi che avevamo non ci sono più. Gli va riconosciuto che da sempre fa crescere i giocatori, li valorizza quelli che ha a disposizione. Li valorizza e li fa rendere”.

Sulla gara di domani

“Penso che l’Inter passerà il turno, qualora non dovesse succedere non facciamo l’errore di rimettere in discussione tutto, si può perdere contro l’Atletico Madrid in Champions League ma il giudizio di questa sera non può cambiare perché l’Inter sta facendo una stagione straordinaria”.

